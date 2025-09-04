На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Обвинения оголтелых комментаторов»: чемпионы подверглись травле за приезд в Россию

Посол World Skate: иностранные чемпионы получают обвинения за приезд в Россию
Grand Skate Tour

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал в интервью «Газете.Ru», что многие именитые спортсмены согласились приехать в Москву на турнир Grand Skate Tour, несмотря на «обвинения в соцсетях от оголтелых комментаторов».

«Француз Джулиан Аглиарди, даже несмотря на наличие у него серьезных западных спонсоров (включая Nike. — «Газета.Ru»), совершенно спокойно ездит в Россию и прекрасно себя здесь чувствует. Конечно же, все они получают крики и обвинения в соцсетях от оголтелых комментаторов, но я перевел им старую русскую поговорку «Собака лает, а караван идет»… Возможно, испытав некую несправедливость по отношению к себе в Европе, людям проще понять, как живется нам, привыкшим к этой несправедливости», — сказал Илья Вдовин.

Посол World Skate подчеркнул, что травля в соцсетях не отпугнула зарубежных скейтбордистов: они продолжили выкладывать посты о турнире в российской столице.

«Все они радостно постили из Москвы обо всем, что здесь происходило. Поэтому сложно переоценить все, что мы делаем для того, чтобы показать за рубежом, что мы живем в отличной стране и что Москва — один из самых красивых городов Земли», — отметил Вдовин.

Grand Skate Tour стал самым масштабным международным турниром по олимпийскому виду спорта, проведенным в России в 2025 году. В нем приняли участие спортсмены из 64 стран, включая США и европейские государства.

Ранее желание выступать за сборную России выражал финалист Олимпийских игр из Аргентины Матиас дель Ольо, а чемпионка Германии Лиза Ломакина заявила, что теперь хочет жить только в Москве. Также за сборную России уже выступает американец Ивон Мартинез.

Ранее иностранные чемпионы массово приехали в Россию: «Мы пробили брешь в стене спортивной изоляции».

