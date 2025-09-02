На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страшный сезон в горах: москвичка попала под камнепад на Эльбрусе

Жительница Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
true
true
true
close
Алексей Бойцов/РИА Новости

Туристка из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в районе скал Пастухова на высоте около 4600 м.

35-летняя женщина была в составе незарегистрированной группы из восьми человек. Она получила травмы и была эвакуирована спасателями на поляну Азау, там ее передали бригаде медиков.

Этим летом мир потрясло известие о гибели в пакистанских горах знаменитой в прошлом немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. Причиной трагедии также стал камнепад: спортсменка получила травму головы. Ее тело осталось на высоте.

12 августа при спуске с пика Победы в Кыргызстане сломала ногу россиянка Наталья Наговицина. Она осталась на высоте порядка 7 тыс. м. К ней поднимались альпинисты из Италии и Германии, они принесли ей спальный мешок, газовый баллон, грелку и еду. При этом на обратном пути итальянец Лука Синигилья получил обморожение и вскоре скончался от отека мозга.

В последний раз Наговицина подавала признаки жизни 19 августа. До сих пор ее судьба неизвестна, на данный момент она считается пропавшей без вести. Но большинство экспертов сходится во мнении, что ее нет в живых. Телеведущая Виктория Боня организовала повторную отправку дрона, чтобы исследовать местонахождение Натальи.

Также в конце августа под камнепадом в Кабардино-Балкарии погиб совершивший более 200 восхождений Александр Расторгуев. Об этом сообщила Федерация альпинизма России.

Ранее стало известно о расписке, которую Наговицина подписала перед отправкой на пик Победы.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами