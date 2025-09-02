Страшный сезон в горах: москвичка попала под камнепад на Эльбрусе

Туристка из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в районе скал Пастухова на высоте около 4600 м.

35-летняя женщина была в составе незарегистрированной группы из восьми человек. Она получила травмы и была эвакуирована спасателями на поляну Азау, там ее передали бригаде медиков.

Этим летом мир потрясло известие о гибели в пакистанских горах знаменитой в прошлом немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. Причиной трагедии также стал камнепад: спортсменка получила травму головы. Ее тело осталось на высоте.

12 августа при спуске с пика Победы в Кыргызстане сломала ногу россиянка Наталья Наговицина. Она осталась на высоте порядка 7 тыс. м. К ней поднимались альпинисты из Италии и Германии, они принесли ей спальный мешок, газовый баллон, грелку и еду. При этом на обратном пути итальянец Лука Синигилья получил обморожение и вскоре скончался от отека мозга.

В последний раз Наговицина подавала признаки жизни 19 августа. До сих пор ее судьба неизвестна, на данный момент она считается пропавшей без вести. Но большинство экспертов сходится во мнении, что ее нет в живых. Телеведущая Виктория Боня организовала повторную отправку дрона, чтобы исследовать местонахождение Натальи.

Также в конце августа под камнепадом в Кабардино-Балкарии погиб совершивший более 200 восхождений Александр Расторгуев. Об этом сообщила Федерация альпинизма России.

Ранее стало известно о расписке, которую Наговицина подписала перед отправкой на пик Победы.