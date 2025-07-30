Просила оставить ее в горах: биатлонистка Дальмайер погибла под камнепадом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года в горах в Пакистане. Она попала под камнепад 28 июля. Спасатели смогли приступить к операции лишь на следующий день. Спустя еще сутки они обнаружили тело спортсменки.

Поиски начались спустя день после камнепада

31-летнюю спортсменку с 29 июля искали в горах Пакистана. За день до этого она попала под камнепад при восхождении на пик Лайла на высоте около 5700 м. Девушка шла в связке с напарницей, которая не получила серьезных травм и смогла послать сигнал бедствия.

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Однако из-за удаленности пика спасатели смогли прибыть на место происшествия лишь на следующий день. Поисковая операция началась 29 июля днем, но продлилась недолго — ее пришлось приостановить из-за наступления темноты.

Спасатели продолжили работу на следующий день, при этом сообщалось, что вертолет помочь не может.

«Условия на высоте, где она пропала, чрезвычайно сложные», — заявил агентству AFP местный чиновник Ариб Ахмед Мухтар

«Вдохновила нас своей страстью к спорту»

Ассоциация лыжных видов спорта Германии подтвердила информацию о гибели Дальмайер.

«Мы скорбим по нашей бывшей спортсменке и легенде биатлона Лауре Дальмайер. <...> Она была не только одной из самых успешных спортсменок в нашей истории, но и необыкновенным человеком, полным радости жизни, мужества и сердечности — как на трассе, так и за ее пределами. Она тронула и вдохновила нас своей страстью к спорту, своей лучезарной улыбкой. Мыслями мы с ее семьей и друзьями, выражаем глубокие соболезнования. Мы всегда будем помнить Лауру как выдающуюся спортсменку и прекрасного человека», — говорится в сообщении организации в соцсетях.

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Высказалась о трагедии и российского биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах Ольга Зайцева.

«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я ее видела, когда выступала. Была очень хорошая девочка, жаль», — сказала Зайцева «Чемпионату».

Партнер Дальмайер погиб в горах три года назад

Дальмайер родилась в спортивной семье. Ее родители занимались маунтинбайком, а сама она с детства увлеклась горными лыжами. В семь лет в ее жизни появился биатлон, после чего она сосредоточилась именно на этом виде спорта.

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Немка стала одной из лучших биатлонисток XXI столетия. За недолгую карьеру она дважды стала олимпийской чемпионкой и семь раз выиграла золото чемпионатов мира. Но уже в мае 2019 года, в возрасте 25 лет, она объявила об уходе из биатлона. Лаура пояснила, что потеряла мотивацию.

Это не означало, что Дальмайер завязала со спортом. Любовь к горам, которую родители привили ей в детстве, никуда не делась. И девушка с головой ушла в альпинизм. Она неоднократно совершала восхождения на самые высокие вершины, в том числе немка поднималась и на Эльбрус.

Разделял это увлечение и ее партнер, Роберт Гразеггер. Однако их отношения закончились трагически: в 2022 году в возрасте 29 лет мужчина погиб под лавиной в горах Патагонии.

Дальмайер позже признавалась, что потеря любимого стала для нее потрясением. Однако она не просто справилась с этой утратой, но и сама продолжила заниматься альпинизмом. По словам спортсменки, она неоднократно оказывалась в критических ситуациях, но справлялась с ними. Однако очередное восхождение стало для нее последним.

Как сообщает Bild, Лаура полностью осознавала опасность своего занятия. Она оставила послание, чтобы в экстренной ситуации никто не рисковал жизнью ради ее спасения.

Спортсменка заявила, что если погибнет в горах, то там и хотела бы упокоиться.