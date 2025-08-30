Стало известно о расписке, которую Наговицина подписала перед отправкой на пик Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала расписку, которая снимает ответственность с туристической фирмы в случае ЧП не по вине компании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении издания.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе <...> Я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», — сказано в расписке.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

Ранее Наговицину обвинили в халатности.