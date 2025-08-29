Спасатели эвакурировали тело пострадавшего от камнепада в Кабардино-Балкарии альпиниста

Бригада спасателей МЧС России эвакуировали тело бывшего руководителя Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева, который который получил травмы, несовместимые с жизнью во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости.

После проведения операции спасатели передали тело следственно-оперативной группе правоохранительных органов для дальнейшего расследования проишествия.

Группа из трех человек, попавшая под камнепад, вышла на маршрут 25 августа. Одна из участниц восхождения, Екатерина Федорова, получила травмы и была эвакуирована вместе с третьим человеком к базовому лагерю, откуда была доставлена в больницу.

До этого в начале августа в составе альпинистской группы из четырех человек на пике Победы в Киргизии начала восхождение россиянка Наталья Наговицина. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным.

Ранее Россия выразила соболезнования семье пытавшегося спасти Наговицину итальянца.