В ЦСКА рассказали, сможет ли молодой суперталант заиграть в Европе

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что полузащитник Матвей Кисляк при должном отношении к работе сможет уехать в один из сильнейших клубов Европы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если Кисляк продолжит так же работать, то будет через короткое время готов к большой команде. Но он уже в ЦСКА, в большой команде. У него есть отличные физические данные, он уже выполняет большой объем работы. Ему нужно продолжать расти», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. На 56-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кордоба. Сразу после матча футболист заявил, что может покинуть РПЛ из-за судейства.

