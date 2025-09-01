В ЦСКА объяснили, почему не смогли обыграть «Краснодар» в большинстве

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что его команда не смогла добиться победы в большинстве из-за плохой реализации моментов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Реализация чуть подвела, мы не были эффективны. Качества в последней передаче не хватало, да и «Краснодар» хорошо защищался. Но в концовке у нас было два отличных момента, которые мы должны были забивать, неважно в компенсированное время они случились или нет», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. На 56-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кордоба. Сразу после матча футболист заявил, что может покинуть РПЛ из-за судейства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

