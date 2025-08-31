«Меня это бесит, я очень зол»: удаленный лидер «Краснодара» о судьях

Игрок «Краснодара» Кордоба: я не хочу говорить о голе, только о судьях, я зол

Колумбийский футболист «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что очень разозлился из-за судейства в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Его слова приводит Sport24.

«Я не хочу говорить о своем голе, только о судьях. Меня это бесит, я очень зол на них. Не первый раз со мной такое происходит. Мне все равно, что со мной сделают. Пусть делают то, что хотят. Сейчас важно только то, что сделали судьи», — заявил он.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры. Сразу после игры футболист заявил о желании покинуть РПЛ из-за судейства.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. ЦСКА отправится на выездной матч к «Ростову», игра состоится 14 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Краснодарский клуб на день раньше примет тольяттинский «Акрон», начало поединка — 19:30 мск.

