Опубликовано видео с последними минутами пропавшего россиянина перед заплывом в Босфоре

Появилась видео с последними минутами пловца Свечникова перед заплывом в Босфоре

Было опубликовано видео с последними минутами российского пловца Николая Свечникова перед стартом заплыва в проливе Босфор.

Заплыв состоялся 24 августа, спортсмен не финишировал, поисковая операция идет четвертые сутки.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

27 августа появилась информация, что от трекера Свечникова идет сигнал — с глубины Босфора. Однако глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее супруга Свечникова покинула Турцию.