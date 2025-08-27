Погибших альпинистов на пике Победы, где находится Наговицина, может быть больше

Погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии, где находится россиянка Наталья Наговицина, может быть больше, в связи с чем МЧС Киргизии будет вести совместную работу с МВД республики для их установления. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

«Неофициально там еще больше тел [погибших]. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», — сказал он.

26 августа стало известно, что двое альпинистов погибли на пике Победы. погибшими были руководитель клуба альпинистов в Иране Хассан Машхадиоглу и тренер по альпинизму Марьям Пилехвари. Они встретились с Наговициной на спуске с вершины незадолго до своей смерти.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12 числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе, при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурей.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее появилась информация, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной.