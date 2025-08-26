На пике Победы погибли альпинисты, которые пересекались с Наговициной

Двое альпинистов из Ирана погибли на пике Победы, перед смертью встретившись с россиянкой Натальей Наговициной. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В сообщении указано, что погибшими были руководитель клуба альпинистов в Иране Хассан Машхадиоглу и тренер по альпинизму Марьям Пилехвари. Они пытались подняться на пик в третий раз и начали восхождение 5 августа. Вершины альпинисты достигли 11 августа, а при спуске встретились на высоте 7300 метров с Наговициной.

«Позже были обнаружены вещи, а сами альпинисты пропали. Сегодня обоих иранцев признали погибшими, поиски также были прекращены», — указано в материале.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее стало известно, при каком условии могут спасти Наговицину.