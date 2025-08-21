Гол Смолова помог медийному клубу «Броук Бойз» выйти в третий раунд Кубка России

Медийный клуб «Броук Бойз» обыграл курский «Авангард» во втором раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на центральном стадионе в городе Орел, завершилась со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте курян вперед вывел Владислав Игнатенко, однако на 46-й минуте счет сравнял бывший игрок сборной России Федор Смолов. Победу медиаколлективу принес Максим Майрович на 73-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперником «Броук Бойз» в третьем раунде Кубка России станет раменский «Сатурн», который обыграл брянское «Динамо» — 1:0.

19 числа «Амкал» также вышел в третий круг, а 20-го этого сделать не смогли 2Drots.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

