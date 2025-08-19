Медийный клуб «Амкал» вышел в третий раунд Кубка России

«Амкал» со счетом 1:0 обыграл «Калугу» в матче второго раунда Кубка России

Медийный клуб «Амкал» обыграл «Калугу» во втором раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Спутник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Давид Папикян на 41-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также в этой встрече был установлен мировой рекорд.

Соперником «Амкала» в третьем раунде Кубка России станет белгородский «Салют», который разгромил «Рязань» — 3:0.

В Кубке России выступают еще два медиаклуба: в матчах второго круга 2Drots сыграют с «Космосом» 20 августа, а 21-го числа «Броук Бойз» сразятся с курским «Авангардом».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

