На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медийный клуб «Амкал» вышел в третий раунд Кубка России

«Амкал» со счетом 1:0 обыграл «Калугу» в матче второго раунда Кубка России
true
true
true
close
ФК «Амкал»

Медийный клуб «Амкал» обыграл «Калугу» во втором раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Спутник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Давид Папикян на 41-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также в этой встрече был установлен мировой рекорд.

Соперником «Амкала» в третьем раунде Кубка России станет белгородский «Салют», который разгромил «Рязань» — 3:0.

В Кубке России выступают еще два медиаклуба: в матчах второго круга 2Drots сыграют с «Космосом» 20 августа, а 21-го числа «Броук Бойз» сразятся с курским «Авангардом».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что чемпион России сыграет за медиаклуб в Кубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами