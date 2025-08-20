На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медийный клуб 2DROTS вылетел из Кубка России

Медийный клуб 2DROTS проиграл «Космосу» и завершил выступление в Кубке России
Telegram-канал 2DROTS

Медийный клуб 2DROTS проиграл «Космосу» из Долгопрудного на стадии 1/128 финала Кубка России и завершил выступление на турнире.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Салют» в Долгопрудном, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Данила Матвевнин, который реализовал пенальти на 61-й минуте игры.

На 45-й минуте медийная команда осталась в меньшинстве, прямую красную карточку получил Борис Фартуна. На 90-й минуте команды оказались в равных составах, вторую желтую карточку получил Максим Гаврилов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

19 августа другой медийный клуб — «Амкал» — обыграл «Калугу» во втором раунде Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Спутник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Давид Папикян на 41-й минуте.

21 августа в Кубке России выступит третий медийный клуб — «Броук Бойз», команда сразится с курским «Авангардом».

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее тренера «Балтики» наказали за оскорбительный жест в адрес «Локомотива».

