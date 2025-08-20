На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренера «Балтики» наказали за оскорбительный жест в адрес «Локомотива»

КДК РФС оштрафовал тренера «Балтики» Талалаева за оскорбительный жест
Александр Вильф/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 50 тысяч рублей за оскорбительный жест во время матча против московского «Локомотива». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, его слова приводит РИА Новости.

На заседании присутствовали представители «Балтики» и «Локомотива» и сам Талалаев. Представители «Локомотива» не смогли определить, кто видел жест тренера «Балтики», неоднократно хлопнувшего ладонью по кулаку.

«[Талалаев] сказал, что этот жест не носит оскорбительный характер: до этого он упал и этим жестом стряхивал крошку с искусственного покрытия. В данном заседании мы не установили адресность жеста Талалаева», - сказал Григорьянц.

«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1 в пятом туре Российской премьер-лиги. Талалаев позволил себе жест, за который его оштрафовали, во время матча, и показал его в адрес скамейки запасных «Локомотива».

После пяти туров «Локомотив» с 13 очками возглавляет таблицу чемпионата России, «Балтика» занимает пятое место с девятью баллами.

Ранее стало известно, сколько заплатил тренер клуба РПЛ за оскорбление судейства.

