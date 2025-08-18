Губерниев назвал Боярского двумя непечатными словами за фразу о женщинах-судьях на кухне

Губерниеву стыдно за комментатора Боярского после его слов о женщинах на кухне

Дмитрий Губерниев заявил «Газете.Ru», что ему стыдно за комментатора Александра Боярского, который посоветовал девушке-арбитру «заниматься своими делами на кухне», а не судить футбольный матч.

«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу. Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», — сказал Губерниев.

17 августа во время футбольного матча Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы. 18 августа комментатор извинился за свои слова и объяснил их «эмоциями», а также назвал девушек «украшением футбола».

В Госдуме произошедший инцидент назвали недопустимым и призвали Российский футбольный союз отреагировать.

