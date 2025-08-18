В Госдуме осудили комментатора Боярского за фразу о женщинах-судьях, которым место на кухне

Слова комментатора матча «Родина» — «Зенит» Александра Боярского, посоветовавшего девушке-арбитру «заниматься своими делами на кухне», недопустимы, поскольку женское судейство — «обычное дело» в футболе. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«По поводу женского судейства — для кого-то это до сих пор выглядит экзотическим, но все-таки я считаю, что и ФИФА, и УЕФА, и РФС уже сказали свое мнение о том, что женщины-судьи — это нормальное, обычное явление в футболе. У нас женщинам разрешено быть судьями. И если это разрешено, то тогда все: и спортсмены, и команды, и руководители команд, и тренеры, и в том числе комментаторы должны принять это как уже норму. Поэтому, конечно, недопустимо высказывание отдельно взятых комментаторов, которые допускают в адрес женщин такие вольности, которые мы с вами обсуждаем сейчас», — сказал он.

Депутат считает, что на слова Боярского должны отреагировать в Российском футбольном союзе (РФС), поскольку игнорирование этого инцидента повлечет за собой другие.

«Даже после того, как комментатор извинился, мне кажется, свое мнение должен высказать РФС — может быть, какая-то дисциплинарная комиссия или кто у них там есть еще, какой-то орган, который должен мнение свое сказать. Если это оставить без реакции, то тогда завтра мы услышим по поводу женщин другие какие-то высказывания, по поводу ребят с другим цветом кожи следующее высказывание. Четко прописано: дискриминация по признакам запрещена в футболе, вообще в спорте. Поэтому мы должны достаточно активно реагировать на такое событие. Надеюсь, что РФС это не оставит без внимания», — добавил он.

17 августа во время футбольного матча Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы. 18 августа комментатор извинился за свои слова и объяснил их «эмоциями», а также назвал девушек «украшением футбола».

