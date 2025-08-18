Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в матче, проигранном 1:5

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено раскритиковал работу главного арбитра матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» Евгения Буланова и заявил о неуважении судей к сочинской команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я всегда жду и надеюсь, что арбитр будет судить в обе стороны одинаково, но сегодня он судил только в одну сторону, поэтому сегодня было очень позорное судейство», — заявил Морено.

Встреча завершилась поражением «Сочи» со счетом 1:5. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва был удален игрок «Сочи» Марсело Алвес. Через две минуты Эдуард Сперцян открыл счет в матче. В середине тайма Сперцян удвоил преимущество хозяев. Антон Зиньковский один мяч отыграл, но Диего Коста и Никита Кривцов довели счет до крупного. В самом конце встречи окончательный счет установил Гаэтан Перрен.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 12 очков. «Сочи» идет на 15-м месте, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче РПЛ «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени. «Сочи» сыграет с «Балтикой» 24 августа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

