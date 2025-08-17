Комментатор матча «Зенита» оскорбил девушку-судью

Комментатор матча «Зенита» Александр Боярский посоветовал девушке-судье «заниматься своими делами на кухне» посоветовал девушке-судье после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ, передает «Первый спорт».

Также комментатор предложил девушкам-судьям рожать детей и заниматься друзьями. Комментатор негодовал, что всякий раз происходят ошибки, если на матче работает девушка-судья.

«В конце концов, есть женский футбол — вам там самое место», — заявил комментатор.

