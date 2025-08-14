На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Массовый психоз»: экс-глава «Спартака» о приходе украинца в «ПСЖ» к Сафонову

Экс-глава «Спартака» Червиченко об украинце в «ПСЖ»: в Европе есть психоз
true
true
true
close
Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился размышлениями о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова из французского «ПСЖ» после прихода в команду украинского защитника Ильи Забарного. Его слова приводит «Советский спорт».

«В Европе сейчас, к сожалению, есть массовый психоз по поводу Украины и России. Хотя спорт и политика должны быть разными вещами, возможно все. Но логики в том, что приход украинца означает уход россиянина, нет», – заявил Червиченко.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами