«Массовый психоз»: экс-глава «Спартака» о приходе украинца в «ПСЖ» к Сафонову

Экс-глава «Спартака» Червиченко об украинце в «ПСЖ»: в Европе есть психоз

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился размышлениями о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова из французского «ПСЖ» после прихода в команду украинского защитника Ильи Забарного. Его слова приводит «Советский спорт».

«В Европе сейчас, к сожалению, есть массовый психоз по поводу Украины и России. Хотя спорт и политика должны быть разными вещами, возможно все. Но логики в том, что приход украинца означает уход россиянина, нет», – заявил Червиченко.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.