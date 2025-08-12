Футболист сборной Украины стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» объявил на своем официальном сайте о переходе из английского «Борнмута» защитника сборной Украины Ильи Забарного.

«Я очень рад присоединиться к «ПCЖ», лучшему клубу мира, с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать всего себя на поле, с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — сказал Забарный.

7 августа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря клуба Матвея Сафонова.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

На данный момент 22-летний Забарный выступает за английский «Борнмут». В минувшем сезоне он провел 36 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за сложившейся ситуации.