Стало известно решение Сафонова о своем будущем в «ПСЖ»

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов отказался покидать команду, сообщает L'Équipe.

После покупки Люка Шевалье руководство «ПСЖ» хотело уговорить Сафонова покинуть клуб, но он отказался уходить. Парижане предлагали Сафонову различные варианты, но он отказался от них. Российский голкипер считает, что его адаптация прошла успешно, ему нравится город, и он подучил французский язык.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

Ранее легенда сборной Франции призвал «ПСЖ» продать Сафонова.