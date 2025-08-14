«ПСЖ» стал самым русскоговорящим клубом Европы после прихода украинца

«ПСЖ» с Сафоновым и Забарным стал самым русскоговорящим клубом в Европе

Французский «Пари Сен-Жермен» стал самым русскоговорящим европейским клубом после прихода в команду украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Забарный свободно владеет русским языком. Ранее он давал интервью и писал посты в социальных сетях на русском языке. В клубе уже выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, который также говорит по-русски.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.