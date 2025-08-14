Овечкин раскрыл, чем должна закончиться встреча Путина и Трампа

Овечкин назвал любовь к хоккею связующим звеном на встрече Путина и Трампа

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после мероприятия Ovi Cup выразил надежду, что любовь к хоккею станет связующим звеном на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Обе страны любят хоккей, так что, надеюсь, это сработает как связующее звено. Посмотрим», — заявил Овечкин.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что встреча глав государств не повлияет на участие россиян в Олимпийских играх 2026 года.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

