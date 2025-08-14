На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воспитанник «Зенита» рассказал, что в Европе его называли «Путин»

Воспитанник «Зенита» Сиротов: в Польше партнеры называли меня «Путин»
ФК «Зенит»

Воспитанник академии «Зенита» Владимир Сиротов рассказал о своих прозвищах в европейской карьере. Его слова приводит Sport24.

«Было весело, мы подкалывали друг друга. Например, меня называли Владимир Путин. А кто-то из иностранцев повесил его портрет на мой шкафчик в раздевалке. В жизни меня называли не Владом, а Володей. Относился с юмором!» — заявил Сиротов.

В 2018 и 2019 году 33-летний футболист выступал за польский «Заглембе». В Латвии он представлял «Ноа Юрмалу», а в Казахстане — «Каспий». В России Сиротов выступал за «Тосно», «Знамя Труда», «Зенит-2», «Текстильщик», «Шинник» и «Ленинградец».

С июля 2025 года полузащитник играет в составе владимирского «Торпедо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

