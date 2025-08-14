На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Так и будет вторым номером»: Мостовой о ситуации Сафонова в «ПСЖ»

Экс-игрок Мостовой: с уходом Доннаруммы у Сафонова в «ПСЖ» ничего не поменялось
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не удивился тому, что российский вратарь Матвей Сафонов не попал в стартовый состав французского «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не удивился, что с «Тоттенхэмом» в воротах у вышел Шевалье, а не Сафонов. Как мы видим, с уходом Доннаруммы для него ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером. Там еще и третий вратарь есть», — заявил Мостовой.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуты парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Сафонов провел матч на скамейке запасных, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
