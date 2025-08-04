Путин поздравил Колесникова с победой на чемпионате мира в Сингапуре

Путин поздравил Колесникова с победой на дистанции 50 м на спине ЧМ в Сингапуре

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Климента Колесникова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Климент Андреевич! Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день ЧМ по водным видам спорта, продемонстрировали яркие лидерские качества и высочайший класс мастерства, подарили болельщикам незабываемые минуты радости и торжества», — говорится в телеграмме.

3 августа Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Он впервые выиграл золото на ЧМ.

Вторыми финишировали россиянин Павел Самусенко и Питер Кётце из ЮАР с одинаковым результатом 24,17 секунды.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности,нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее стало известно, на каком месте в медальном зачете российские пловцы закончили чемпионат мира.