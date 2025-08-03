Российский пловец выиграл золотую медаль чемпионата мира

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира, который проходит в Сингапуре.

Колесников победил с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Российский пловец впервые стал чемпионом мира на длинной воде.

Еще один представитель России Павел Самусенко в этом же заплыве показал одинаковый результат с представителем ЮАР Питером Кётце, их результат — 24,17. Спортсмены финишировали вторыми.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее Россия выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧМ по водным видам спорта.