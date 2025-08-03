Стало известно, на каком месте в медальном зачете российские пловцы закончили чемпионат мира

Российские пловцы закончили чемпионат мира на пятом месте в медальном зачете.

На счету россиян восемь медалей. Золото завоевали Климент Колесников (50 м на спине), сборная России в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м и мужская сборной России в комбинированной эстафете 4х100 м. Серебряные медали на счету Кирилла Пригоды (50 м брассом), Евгении Чикуновой (200 м брассом), Павла Самусенко (50 м на спине), а также сборной России в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем. Бронзу забрал Илья Бородин на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее американские пловчихи обновили мировой рекорд.