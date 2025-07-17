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Один из лучших футболистов африканской сборной умер в возрасте 78 лет

Один из лучших футболистов в истории сборной Марокко Фарас умер в 78 лет
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Легендарный марокканский футболист Ахмед Фарас умер в возрасте 78 лет. Соболезнования его семье направил король Марокко Мухаммед VI, чьи слова приводит Moroccoworldnews.

В письме он сообщил, что с большим волнением и глубокой скорбью узнал о кончине одного из бывших легендарных футболистов Марокко. Он также выразил соболезнования клубу «Шабаб Мохаммедия», за который всю карьеру выступал один из величайших игроков в истории страны.

В 1975 году Фарас стал первым марокканским игроком, который выиграл «Золотой мяч» Африки, а также вместе с национальной командой победил на Кубке Африки в 1976 году.

Также Мухаммед VI отметил, что Фарас обладал благородными человеческими качествами и проявил искренний патриотизм, защищая национальные цвета, что делает его примером для подражания.

В начале мая посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик умер в 76 лет.

Ранее инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником.

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