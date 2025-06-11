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Инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником

GazetaKrakowskaPL: инвестор «Вислы» Кокосински умер, подавившись вареником
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Tomasz Kokosiński/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщает GazetaKrakowskaPL.

Источник утверждает, что Кокосински ужинал в одном из ресторанов города Кракова и подавился вареником. Врачи неделю боролись за жизнь бизнесмена, однако он умер, не приходя в сознание.

Незадолго до смерти, Кокосински собирался вложить более 5 млн долларов в коллектив, который на данный момент выступает во второй лиге Польши.

В начале мая в возрасте 76 лет скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик. В апреле футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае, а в апреле два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП, тренер скончался.

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