Инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником

Главный инвестор польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщает GazetaKrakowskaPL.

Источник утверждает, что Кокосински ужинал в одном из ресторанов города Кракова и подавился вареником. Врачи неделю боролись за жизнь бизнесмена, однако он умер, не приходя в сознание.

Незадолго до смерти, Кокосински собирался вложить более 5 млн долларов в коллектив, который на данный момент выступает во второй лиге Польши.

В начале мая в возрасте 76 лет скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик. В апреле футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае, а в апреле два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП, тренер скончался.