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Два человека погибли на ралли в Эквадоре

Mash на спорте: два человека погибли после аварии на ралли в Эквадоре
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Два человека погибли на ралли в Эквадоре. Об этом сообщает Mash на спорте.

Утверждается, что водитель не справился с управлением: он вылетел с траектории на скоростном повороте перед самым финишем и зацепил стоящих на обочине трассы болельщиков. В результате инцидента два человека погибли, 18 пострадали (включая ребенка). Пилот и штурман избежали серьезных травм.

30 июля мужчина погиб при просмотре петушиного боя из-за агрессивной птицы. В июне инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником, фанат умер, упав с трибуны во время финала Лиги наций, а в начале мая в возрасте 76 лет скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП.

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