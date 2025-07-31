Mash на спорте: два человека погибли после аварии на ралли в Эквадоре

Два человека погибли на ралли в Эквадоре. Об этом сообщает Mash на спорте.

Утверждается, что водитель не справился с управлением: он вылетел с траектории на скоростном повороте перед самым финишем и зацепил стоящих на обочине трассы болельщиков. В результате инцидента два человека погибли, 18 пострадали (включая ребенка). Пилот и штурман избежали серьезных травм.

30 июля мужчина погиб при просмотре петушиного боя из-за агрессивной птицы. В июне инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником, фанат умер, упав с трибуны во время финала Лиги наций, а в начале мая в возрасте 76 лет скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик.

Ранее детская футбольная команда попала в ДТП.