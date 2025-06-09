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Фанат умер, упав с трибуны во время финала Лиги наций

Болельщик погиб во время финала Лиги наций, упав с трибуны
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Один из болельщиков погиб после падения на стадионе во время финального матча Лиги наций между сборными Испании и Португалии. Об этом сообщает Independent со ссылкой на источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По информации источника, все произошло в дополнительное время. Фанат упал с верхнего яруса на места для журналистов, чрезвычайные службы отреагировали быстро, однако спасти мужчину не удалось.

Свои соболезнования семье погибшего сразу после матча выразил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

«Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хотел бы выразить свои соболезнования, потому что сегодня на трибунах погиб болельщик. Мои соболезнования семье», — сказал он на пресс-конференции.

Встреча, проходившая на «Арене Мюнхен» в Германии, завершилась победой сборной Португалии. Основное время было окончено со счетом 2:2, в дополнительное время футболистам не удалось забить, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы — 5:3. Сборная Португалии выиграла Лигу наций второй раз.

Ранее Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в Лиге наций.

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