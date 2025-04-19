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Детская футбольная команда попала в ДТП, тренер скончался

В Казахстане перевернулся автобус с юными футболистами, тренер погиб
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Александр Вильф/РИА Новости

Микроавтобус с детской футбольной командой попал в ДТП в Казахстане. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте полиции (ДП) Акмолинской области.

По информации источника, команда ехала из Павлодара в Астану на соревнования. Водитель автобуса совершил неудачный обгон грузовой машины и допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет, а также сопровождавший их тренер. Спортсмены доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, они находятся под наблюдением медиков. Специалист скончался на месте.

По факту произошедшего ДТП возбуждено уголовное дело, начаты все необходимые следственные действия. При этом отмечено, что футболисты занимались в частной спортивной школе, руководители которой заранее не проинформировали сотрудников полиции о предстоящей поездке, в связи с чем не было предоставлено необходимое сопровождение патрульными нарядами. По данному факту также начата проверка.

Ранее экс-игрок сборной Хорватии погиб в ДТП на 40-м году жизни.

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