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Мужчина погиб при просмотре петушиного боя из-за агрессивной птицы

SCMP: на Бали петух напал на мужчину и убил его
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Depositphotos

На индонезийском острове Бали во время традиционного петушиного боя погиб мужчина, смертельно раненный металлическим лезвием, прикрепленным к лапе бойцовского петуха, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошёл в городе Денпасар и стал уже вторым подобным смертельным случаем за последние недели, вызвав волну обсуждений в обществе и интерес к пересмотру традиционной практики проведения петушиных боев. Погибший, 50-летний И Ненгах Судана, наблюдал за поединком на арене. По данным полиции, до начала боя один из петухов вырвался из-под контроля и бросился на соперника. Один из зрителей успел увернуться от неожиданной атаки, но Судана, стоявший рядом, получил удар в живот острым металлическим лезвием, прикрепленным к ноге петуха.

Местные власти добавили, что начали расследование инцидента. О том, понесет ли кто-нибудь ответственность за случившееся, не сообщается.

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