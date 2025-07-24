Российский рапирист завоевал серебро чемпионата мира

Рапирист Бородачев стал серебряным медалистом чемпионата мира в Тбилиси

Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию.

В 1/2 финала 25-летний россиянин оказался сильнее олимпийского чемпиона француза Максима Поти, а в решающей схватке уступил Райану Чою из Гонконга со счетом 9:15.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Бородачев становился вторым в командной рапире.

В полуфинальном поединке Бородачев встречался с египтянином Махомедом Хамза, которого госпитализировали после их очного противостояния.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.