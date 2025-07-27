Фехтовальщица Егорян посвятила России золото чемпионата мира

Фехтовальщица Егорян о победе на чемпионате мира: это золото для России

Российская фехтовальщица Яна Егорян поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Тбилиси, передает Sport24.

«Яна Егорян только начинает возвращаться, она будет еще сильнее? Яна Егорян никуда не уходила. Яна Егорян всегда была, есть и будет. Россия — это для вас», — сказала Егорян.

Егорян одолела в финале представительницу Польши Зузанну Цесляр.

Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее россиянка проиграла украинке на чемпионате мира по фехтованию.