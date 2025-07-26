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«Акрон» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Акрон» разгромил «Сочи» со счетом 4:0 во втором туре РПЛ
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ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» разгромил «Сочи» во втором туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Все мячи были забиты в первом тайме: на 5-й минуте отличился 18-летний Дмитрий Пестряков, на 11-й — Алекса Джурашович, на 13-й — Максим Болдырев, а на 44-й — Артем Дзюба, который повторил достижение Сергея Семака в чемпионатах России. Во втором тайме Дзюба не забил пенальти на 57-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров в активе «Акрона» четыре очка, коллектив Заура Тедеева временно расположился на второй строчке. «Сочи» с нулем очков и разницей мячей 0:7 идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Встреча состоится 3 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Сочи» 4-го числа сразится в гостях с «Динамо». Эта игра начнется в 18:30 (мск).

Ранее Антон Заболотный повторил редкое достижение в составе «Спартака».

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