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Резвый старт: «Акрон» Дзюбы громит «Сочи» на выезде. LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Сочи» — «Акрон». ОНЛАЙН

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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
В матче второго тура Российской премьер-лиги вернувшийся в элиту «Сочи» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон» Артема Дзюбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 2-й тур
2-й тайм
26 июля 20:30
Сочи
Сочи, Россия
0 : 4
Акрон
Тольятти, Россия
5' Пестряков
11' Джурасович
13' Болдырев
44' Дзюба
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

21' Макарчук

5' Пестряков

11' Джурасович 13' Болдырев

44' Дзюба

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
56'

Болдырев опередил в сочинской штрафной Абердина и был сбит! Пенальти в ворота «Сочи»!

55'

Дмитрий Васильев за жесткую встречу Фернандеса в центре поля получил желтую карточку.

53'

Игнатов классно разбросал соперников финтами справа в штрафной и пробил в дальний угол — рядом со штангой.

50'

Михаил Игнатов принял заброс в чужой штрафной за спинами защитников «Акрона» и пробил с разворота, но Гудиев спас. Впрочем, был офсайд.

48'

Мяч у сочинцев на старте второго тайма. Ожидаемо.

46'

Сразу четверых игроков поменял «Сочи» в перерыве: ушли Александр Коваленко и Роман Ежов, Антон Зиньковский и Артем Макарчук, вышли Михаил Игнатов, Набиль Абердирн, Руслан Магаль и Дмитрий Васильев

46'

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Ошеломительный первый тайм в исполнении «Акрона»! Матч сделан. Или нет? Что придумает Морено во втором тайме? Ждем.

45+5'

Первый тайм окончен.

45+3'

Зиньковский попробовал с линии штрафной в касание перекинуть Гудиева — было неплохо, но мяч опустился на сетку сверху.

45+1'

К первому тайму добавлено четыре минуты.

45'

ГОООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 0:4! Первый прострел Пестрякова не прошел, но мяч вернулся к нему, он подал еще раз, и Артем Дзюба ногой в касание направил мяч в сетку!

44'

Это логично, но темп невысок.

41'

Абсолютно не доходят мячи до Гуарирапы.

38'

С давлением «Сочи» проходит вторая половина первого тайма, но для «Акрона» все в рабочем режиме.

35'

Поколдовали врачи над испытывавшим болевые ощущения Болдыревым, но уже все в порядке.

33'

Ничего не получается у «Сочи».

31'

Зиньковский попробовал сделать пас в штрафную — неточно.

29'

Поддавливают сочинцы, но все же без особого успеха пока.

26'

Плотный дальний удар Крамарича — Гудиев в прыжке поймал.

25'

«Сочи» заработал штрафной на чужой половине, розыгрышем предпочел атаковать позиционно, но ничего интересного не придумал.

23'

Джаковац подал штрафной, Джурасович сделал ногой с лета скидку в центр, но рикошетом от защитника мяч взмыл в воздух и был пойман Рудаковым.

22'

Пестряков после скидки Дзюбы рвался к мячу в правый полуфланг, но был сбит Артемом Макарчуком, за что тот получил желтую карточку.

20'

«Акрон» максимально спокойно и уверенно чувствует себя на поле, полностью контролируя игру и территорию.

17'

Угловой ни к чему интересному не привел.

16'

«Сочи» дошел до чужой штрафной и заработал угловой.

14'

ГОООООООООООООЛ! Максим Болдырев — 0:3! «Акрон» закинул мяч на чужую половину поля, Болдырев принял мяч, прошел вперед и издали зарядил под дальнюю штангу!

11'

ГООООООООООООООООООЛ! Алекса Джурасович — 0:2! Опять несогласованно сыграли защитники «Сочи», Пестряков прошел вперед по правой стороне и сделал пас к вратарской, где Джурасович сыграл на опережении вогнал мяч в ближний угол.

10'

«Акрон» заработал угловой. Пошла подача на ближний угол вратарской, но удар не получился.

7'

«Сочи» теперь с мячом, но пока не может толком выйти со своей половины поля.

5'

ГООООООООООООООООЛ! Дмитрий Пестряков — 0:1! Не игравший в первом туре Максим Рудаков под давлением Болдырева не смог отдать пас своим, а подхвативший мяч за штрафной Пестряков продвинулся вперед и аккуратно положил низом в дальний угол!

4'

Болдырев упал в штрафной «Сочи» после подачи с правого фланга. Пенальти нет.

3'

Пока не спешат никуда команды. «Акрон» больше владеет мячом, сочинцы стараются активно затруднять соперникам продвижение.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Владиславом Целовальниковым из Астрахани во главе.

20:25

А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:

Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Роберто Морено:

Рудаков, Макарчук, Заика, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Ежов, Осипов, Крамарич, Гуарирапа.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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