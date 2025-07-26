Болдырев опередил в сочинской штрафной Абердина и был сбит! Пенальти в ворота «Сочи»!
Дмитрий Васильев за жесткую встречу Фернандеса в центре поля получил желтую карточку.
Игнатов классно разбросал соперников финтами справа в штрафной и пробил в дальний угол — рядом со штангой.
Михаил Игнатов принял заброс в чужой штрафной за спинами защитников «Акрона» и пробил с разворота, но Гудиев спас. Впрочем, был офсайд.
Мяч у сочинцев на старте второго тайма. Ожидаемо.
Сразу четверых игроков поменял «Сочи» в перерыве: ушли Александр Коваленко и Роман Ежов, Антон Зиньковский и Артем Макарчук, вышли Михаил Игнатов, Набиль Абердирн, Руслан Магаль и Дмитрий Васильев
Поееееехали! Второй тайм стартовал.
Ошеломительный первый тайм в исполнении «Акрона»! Матч сделан. Или нет? Что придумает Морено во втором тайме? Ждем.
Первый тайм окончен.
Зиньковский попробовал с линии штрафной в касание перекинуть Гудиева — было неплохо, но мяч опустился на сетку сверху.
К первому тайму добавлено четыре минуты.
ГОООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 0:4! Первый прострел Пестрякова не прошел, но мяч вернулся к нему, он подал еще раз, и Артем Дзюба ногой в касание направил мяч в сетку!
Это логично, но темп невысок.
Абсолютно не доходят мячи до Гуарирапы.
С давлением «Сочи» проходит вторая половина первого тайма, но для «Акрона» все в рабочем режиме.
Поколдовали врачи над испытывавшим болевые ощущения Болдыревым, но уже все в порядке.
Ничего не получается у «Сочи».
Зиньковский попробовал сделать пас в штрафную — неточно.
Поддавливают сочинцы, но все же без особого успеха пока.
Плотный дальний удар Крамарича — Гудиев в прыжке поймал.
«Сочи» заработал штрафной на чужой половине, розыгрышем предпочел атаковать позиционно, но ничего интересного не придумал.
Джаковац подал штрафной, Джурасович сделал ногой с лета скидку в центр, но рикошетом от защитника мяч взмыл в воздух и был пойман Рудаковым.
Пестряков после скидки Дзюбы рвался к мячу в правый полуфланг, но был сбит Артемом Макарчуком, за что тот получил желтую карточку.
«Акрон» максимально спокойно и уверенно чувствует себя на поле, полностью контролируя игру и территорию.
Угловой ни к чему интересному не привел.
«Сочи» дошел до чужой штрафной и заработал угловой.
ГОООООООООООООЛ! Максим Болдырев — 0:3! «Акрон» закинул мяч на чужую половину поля, Болдырев принял мяч, прошел вперед и издали зарядил под дальнюю штангу!
ГООООООООООООООООООЛ! Алекса Джурасович — 0:2! Опять несогласованно сыграли защитники «Сочи», Пестряков прошел вперед по правой стороне и сделал пас к вратарской, где Джурасович сыграл на опережении вогнал мяч в ближний угол.
«Акрон» заработал угловой. Пошла подача на ближний угол вратарской, но удар не получился.
«Сочи» теперь с мячом, но пока не может толком выйти со своей половины поля.
ГООООООООООООООООЛ! Дмитрий Пестряков — 0:1! Не игравший в первом туре Максим Рудаков под давлением Болдырева не смог отдать пас своим, а подхвативший мяч за штрафной Пестряков продвинулся вперед и аккуратно положил низом в дальний угол!
Болдырев упал в штрафной «Сочи» после подачи с правого фланга. Пенальти нет.
Пока не спешат никуда команды. «Акрон» больше владеет мячом, сочинцы стараются активно затруднять соперникам продвижение.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Владиславом Целовальниковым из Астрахани во главе.
А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Роберто Морено:
Рудаков, Макарчук, Заика, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Ежов, Осипов, Крамарич, Гуарирапа.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.