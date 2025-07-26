Дзюба повторил редкое достижение в чемпионатах России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил достижение бывшего футболиста, а ныне главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, забив в 19-м сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

36-летний форвард отличился на 44-й минуте матча против «Сочи». Теперь в его активе 19 сезонов с забитыми мячами в национальном первенстве. Свой первый гол Дзюба забил в 2007 году в составе московского «Спартака».

В матче второго тура РПЛ «Акрон» обыграл «Сочи» в гостевой встрече со счетом 4:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.