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Заболотный повторил редкое достижение в составе «Спартака»

Заболотный повторил антирекорд «Спартака» по самому раннему удалению в РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный повторил антирекорд клуба по самому раннему удалению в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал ЦИФРОСКОП.

В матче 2-го тура против калининградской «Балтики» Заболотный получил прямую красную карточку уже на 11-й минуте. 20 лет назад, в 2005 году, на такой же минуте был удален бывший защитник Эмануэль Погатец.

Встреча, которая проходила на базе «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 45-й минуте арбитр встречи отменил гол футболиста «Балтики» Брайана Хиля, однако на 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона. Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур сыграет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее Александр Мостовой заявил, что арбитр матча «Спартак» — «Балтика» ошибся, отменив гол гостей.

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