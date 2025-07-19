«Очень сильно не хочу комментировать»: тренер «Спартака» о скандальном судействе

Тренер «Спартака» Станкович не стал комментировать судейство в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович отказался комментировать судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Арбитров очень сильно не хочу не комментировать», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу первого тайма главный судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Этот эпизод экс-арбитр Игорь Федотов назвал ошибочным и заявил, что 11-метровый должен был быть назначен. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

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