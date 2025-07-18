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Стало известно, кто забил первый мяч в новом сезоне РПЛ

Сальвадорский игрок «Балтики» Хиль забил первый мяч в новом сезоне РПЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сальвадорский нападающий калининградской «Балтики» Брайан Хиль оформил первый гол сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Балтика» играет матч-открытие сезона с московским «Динамо». Хиль отличился на 12-й минуте, когда после перехвата забил в пустые ворота.

Встреча проходит в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

В матче идет первый тайм, счет 1:0 в пользу «Балтики».

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.

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