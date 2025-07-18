А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, Петров, Титков, Мендель, Пряхин, Саусь, Хиль.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин:
Лунев, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Гладышев, Нгамале, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче сезона Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.