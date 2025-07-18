На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Старт сезона: «Динамо» в Москве принимает «Балтику». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Динамо» (Москва) — «Балтика». ОНЛАЙН

close
Михаил Голенков/РИА «Новости»
В матче первого тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 1-й тур
Матч не начался
18 июля 20:30
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:25

А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:

Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, Петров, Титков, Мендель, Пряхин, Саусь, Хиль.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин:

Лунев, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Гладышев, Нгамале, Сергеев.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче сезона Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами