Суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ

Суперкомпьютер оценил шансы «Краснодара» на чемпионство ниже, чем у ЦСКА

Суперкомпьютер Opta считает, что главным фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) является петербургский «Зенит».

Вероятность победы «Зенита» в чемпионате оценивается в 39,6%. На втором месте идет московский ЦСКА (17%), замыкает тройку действующий чемпион России «Краснодар» (15,5%). Шансы на победу московского «Спартака» оцениваются в 11,9%, а столичного «Динамо» — 8,1%.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист «Спартака» рассказал, кому симпатизировал в чемпионской гонке прошлого сезона.