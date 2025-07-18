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Объявлены составы на первый матч нового сезона РПЛ

«Динамо» и «Балтика» назвали составы на первый матч нового сезона РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» и калининградская «Балтика» объявили стартовые составы на матч-открытие нового сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Сергеев.

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, Петров, Титков, Мендель, Пряхин, Саусь, Хиль.

Встреча состоится в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.

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