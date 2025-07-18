Ведущая «Матч ТВ» поддержала Тикнизяна, который ушел из «Локомотива» в европейский клуб

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова заявила в интервью «Газете.Ru», что не поняла, почему 26-летний защитник Наир Тикнизян потерял место в стартовом составе московского «Локомотива» в сезоне-2024/25.

Это привело к тому, что футболист дал скандальное интервью СМИ, в котором заявил, что чувствует себя «последним говном», и подчеркнул, что не является даже игроком ротации. За это «Локомотив» отстранил защитника от матчей, а затем продал в сербскую «Црвену Звезду».

«Мне странно, что игрок, который был лидером в команде, как-то резко стал игроком запаса, — сказала Петрикова. — Переход в сербский клуб, думаю, его взбодрит. Наверняка он почувствует себя нужным, а это большая мотивация для любого спортсмена. Им важно, чтобы в них верили и считали, что именно они могут помочь команде. Желаю Наиру хорошего футбола и отличных результатов».

Тикнизян забил гол в первом же товарищеском матче за новый клуб. Он открыл счет на 23-й минуте встречи между «Црвеной Звездой» и «Сутьеску» из Черногории, который завершилась разгромной победой сербской команды со счетом 5:0.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила, что Криштиану Роналду может посоревноваться с 20-летними.