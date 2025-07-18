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Ведущая «Матч ТВ»: Криштиану Роналду может посоревноваться с 20-летними

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова заявила, что Роналду находится в идеальной форме
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Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова заявила в интервью «Газете.Ru», что Криштиану Роналду, который в 40 лет продлил контракт с саудовским «Аль-Насром», сможет дать фору многим молодым соперникам на футбольном поле.

«Роналду в идеальной форме, он может легко посоревноваться с 20-летними — и то многие из них обломают зубы. Мне кажется, мы его еще лет пять будем наблюдать в мировом футболе. Криштиану хорош во всех смыслах, не нужно списывать его со счетов раньше времени», — сказала Петрикова.

Криштиану Роналду намерен принять участие в чемпионате мира — 2026 в составе сборной Португалии, капитаном которой он является.

Сообщается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» достиг с руководством «Аль-Насра» соглашения о том, что ему позволят пропустить 25% матчей в сезоне саудовской лиги, чтобы избежать травм и подойти к чемпионату мира в лучшей форме.

Мировое первенство пройдет на стадионах США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила, что Карпин сможет «расшевелить» «Динамо».

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