Уехавший в Сербию футболист «Локомотива» забил в дебютном матче

Тикнизян забил в первом же матче за «Црвену Звезду»

Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян забил в первом же матче за новый клуб. Действующий чемпион страны разгромил в товарищеском матче «Сутьеску» из Черногории.

Встреча, которая состоялась в городе Ужице, завершилась со счетом 5:0. 26-летний Тикнизян появился на поле в стартовом составе и забил первый гол в матче на 23-й минуте.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о переходе футболиста из «Локомотива».

Сумма трансфера составила €1,7 млн. Также еще €500 тыс. «Локомотив» получит в виде бонусов. Кроме того, «железнодорожникам» полагается 10% от суммы последующего трансфера игрока. Тикнизян будет получать в Сербии €700 тысяч в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее уход Тикнизяна назвали потерей для «Локомотива».