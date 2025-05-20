Футболист «Локомотива» отстранен от тренировок с командой после скандального интервью

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян отстранен от тренировок с командой после скандального интервью, которое он дал после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает Telegram-канал «Нежурналист Иванов».

«Тикнизян будет отстранен от тренировок с основной командой. И не полетит на матч последнего тура в Самару», — написал Иванов.

После игры с ЦСКА Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном».

«Летом хочу перемен. Я очень уважаю «Локомотив». Благодарен за все, что для меня сделал клуб. Также благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не являюсь игроком ротации», — сказал Тикнизян.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. «Локомотив» дважды забил в первой половине игры: дубль на счету Дмитрия Воробьева на 10-й и 25-й минутах. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание, а на 80-й равным счет сделал Матвей Кисляк.

Ранее в «Локомотиве» назвали поражением результат матча с ЦСКА.